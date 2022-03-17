Данило: Тяжело что-то говорить после такого поражения

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило рассказал журналистам о том, что думает по поводу вылета туринской команды из Лиги чемпионов.

Данило заявил, что очень сложно что-то говорить после такого поражения. Бразилец отметил, что «Ювентусу» необходимо продолжать упорно работать на тренировках и прибавлять в плане результативности. Защитник добавил, что хотел бы извиниться перед болельщиками, которые до последнего гнали команду вперёд.

Напомним, что туринский клуб уступил «Вильярреалу» со счётом 0:3 и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.