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Лига чемпионов

Данило: Тяжело что-то говорить после такого поражения

17 Марта 2022 • 08:39 Комментировать
Ювентус
0:3
Вильярреал
окончен

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило рассказал журналистам о том, что думает по поводу вылета туринской команды из Лиги чемпионов.

Данило заявил, что очень сложно что-то говорить после такого поражения. Бразилец отметил, что «Ювентусу» необходимо продолжать упорно работать на тренировках и прибавлять в плане результативности. Защитник добавил, что хотел бы извиниться перед болельщиками, которые до последнего гнали команду вперёд.

Напомним, что туринский клуб уступил «Вильярреалу» со счётом 0:3 и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лига Чемпионов Данило Луис
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