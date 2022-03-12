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Эмерсон заинтересовал «Ювентус»

12 Марта 2022 • 23:31 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
1.85 3.50 4.40
16.03 23:00

Левый защитник «Челси» и сборной Италии Эмерсон Палмьери может оказаться в «Ювентусе».

27-летний футболист проводит текущий сезон в «Лионе» на правах аренды. Французский клуб имеет опцию выкупа итальянца, но в ситуацию может вмешаться «Ювентус», интересовавшийся Эмерсоном ещё в прошлом году. По сведениям Tuttosport, туринский клуб снова рассматривает возможность приобретения латераля.

Контракт Эмерсона с лондонским «Челси» рассчитан до 2024 года. В составе «Лиона» итальянец бразильского происхождения провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Ювентус Эмерсон Палмьери
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