Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Аллегри: «Ювентус» ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов

16 Марта 2022 • 11:00 Комментировать
Ювентус
...
Вильярреал
1.98 3.40 4.05
Через 11 ч. 1 мин.

Итальянский рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал журналистам о целях туринской команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Аллегри сказал, что «старая синьора» ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Массимилиано отметил, что предстоящий ответный поединок 1/8 финала с «Вильярреалом» будет очень трудным, но он уверен в своей команде, которая здорово сплотилась в последнее время.

Напомним, что ответная встреча между «Ювентусом» и «Вильярреалом» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.03  23:00 Лилль ... Челси 4.70 3.60 1.82
16.03  23:00 Ювентус ... Вильярреал 1.82 3.55 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
11:50 · Лига чемпионов
Роналду третий раз кряду вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала
11:47 · Лига чемпионов
Защитник «Атлетико» Лоди: «Это особенный вечер для нас, я очень счастлив»
11:16 · Лига чемпионов
Невилл — о поражении «Манчестер Юнайтед»: «Неудивительно»
11:00 · Лига чемпионов
Аллегри: «Ювентус» ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов
10:32 · Англия. Премьер-лига
Мауро: Погба оставили на скамейке в День рождения. Что ж, ему рады в Турине!
10:25 · Лига чемпионов
Тренер «Бенфики» поблагодарил болельщиков за поддержку
10:08 · Лига чемпионов
Полузащитник «Вильярреала»: В поединке с «Ювентусом» всё решат мелочи
09:46 · Лига чемпионов
Лоди: Все футболисты «Атлетико» проделали большую работу
09:37 · Лига чемпионов
Полузащитник «Бенфики» Вайгль: Я измождён, но счастлив
09:32 · Испания. Ла Лига
Симеоне о выходках фанатов «МЮ»: Не обратил на это внимание
09:25 · Лига чемпионов
Де Пауль: Знали, что получим свой шанс в контратаках
09:14 · Лига чемпионов
Гризманн: Самое важное - это настрой
09:09 · Лига чемпионов
Экс-вратарь «Атлетико» Мойя: «Матрасники» заслужили выход в 1/4 финала
09:02 · Лига чемпионов
Защитник «Бенфики»: Было важно лишить «Аякс» свободного пространства
08:53 · Лига чемпионов
«Атлетико» стал первым клубом, который вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов без домашних побед
Все новости
Рекомендуем