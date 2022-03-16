Аллегри: «Ювентус» ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов

Итальянский рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал журналистам о целях туринской команды в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Аллегри сказал, что «старая синьора» ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Массимилиано отметил, что предстоящий ответный поединок 1/8 финала с «Вильярреалом» будет очень трудным, но он уверен в своей команде, которая здорово сплотилась в последнее время.

Напомним, что ответная встреча между «Ювентусом» и «Вильярреалом» состоится сегодня в 23.00 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.