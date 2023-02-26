​Месси забил 700 голов за клубы

В воскресенье вечером в чемпионате Франции проходит матч между «Марселем» и «ПСЖ». В первом тайме команда Кристофа Галтье дважды поразила ворота соперника – отличились Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Теперь на счету Лионеля Месси 700 голов на клубном уровне, на что обращает внимание Squawka. 672 гола звёздный аргентинец забил за «Барселону», а ещё 28 голов – за «ПСЖ».

Чтобы покорить отметку в 700 голов за клубы, Лионелю Месси понадобилось 840 матчей.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Марселем» и «ПСЖ» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.