У Неймара не выявлен перелом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар должен в скором времени залечить травму.

Предположения о том, что повреждение бразильца не слишком серьёзно, подтвердились – перелома действительно нет, о чём сообщают французские СМИ. Отмечается также, что точные сроки восстановление 31-летнего футболиста будут известны в течение двух суток. Как уже отмечалось, форвард пропустит ближайший матч чемпионата Франции против «Марселя», а участие в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» остаётся под вопросом.

В активе Неймара 18 забитых мячей и 17 ассистов в 29 поединках за «ПСЖ» в текущем сезоне.