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Чемпионат Франции. Лига 1

Гальярдо — кандидат на пост главного тренера «ПСЖ»

24 Февраля 2023 • 12:41 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
1 2.70 X 3.70 2 2.45
26.02 22:45

Бывший наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может стать новым главным тренером «ПСЖ».

По информации инсайдера Николо Скиры, помимо Зинедина Зидана, парижане рассматривают 47-летнего аргентинца на пост наставника команды. Ранее сообщалось, что боссы «ПСЖ» могут отправить в отставку Кристофа Галтье за неудовлетворительные результаты и плохое качество игры команды. Отмечается, что Гальярдо может возглавить французскую команду предстоящим летом.

После 24 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 очков. В предстоящем матче подопечные Галтье встретятся с «Марселем» 26 февраля, начало — в 22:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Кристоф Галтье Марсело Гальярдо
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МАРСЕЛЬ ПСЖ
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