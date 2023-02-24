Гальярдо — кандидат на пост главного тренера «ПСЖ»

Бывший наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо может стать новым главным тренером «ПСЖ».

По информации инсайдера Николо Скиры, помимо Зинедина Зидана, парижане рассматривают 47-летнего аргентинца на пост наставника команды. Ранее сообщалось, что боссы «ПСЖ» могут отправить в отставку Кристофа Галтье за неудовлетворительные результаты и плохое качество игры команды. Отмечается, что Гальярдо может возглавить французскую команду предстоящим летом.

После 24 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 очков. В предстоящем матче подопечные Галтье встретятся с «Марселем» 26 февраля, начало — в 22:45 по мск.