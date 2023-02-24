Хакими близок к возвращению в строй после травмы

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими залечил недавнее повреждение.

Марокканец пропустил предыдущую встречу с «Лиллем» в рамках Лиги 1 (4:3) из-за травмы, полученной в поединке Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). По информации французских СМИ, уже в субботу 24-летний футболист вернётся к тренировкам в общей группе, а в воскресенье, вероятно, примет участие в важнейшем матче с главным на данный момент преследователем парижан в чемпионате Франции – «Марселем».

Ашраф Хакими отыграл 31 матч за коллектив Кристофа Галтье в текущем сезоне. В активе латераля четыре забитых мяча и пять результативных передач.