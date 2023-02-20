Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи не терял связь с Тухелем после увольнения немца

Возвращение Томаса Тухеля на тренерское кресло «Парк де Пренс» становится всё более вероятным. По информации от журналиста Абдалла Бульмы, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не терял связь с немецким специалистом после его увольнения в декабре 2020 года.

В связи с тем, что руководство «ПСЖ» недовольно результатами команды под началом Кристофа Галтье, Тухель находящийся без работы с сентября, является очень привлекательным кандидатом на замену французу.

Напомним, Тухель до сих пор является единственным тренером в истории «ПСЖ», который выводил команду в финал Лиги чемпионов. Случилось это в 2020 году, когда команда в решающем матче в Лиссабоне проиграла мюнхенской «Баварии».