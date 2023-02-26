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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

26 Февраля 2023 • 22:15 Комментировать
Марсель
0:2
ПСЖ
1 20.00 X 10.50 2 1.10
1-й тайм

В рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» играет с «ПСЖ».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча Марсель - ПСЖ

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Марсель0:2ПСЖ
 25'Мбаппе Килиан (0:1)
 29'Месси Лионель (0:2)
Лопес ПауЭрик-Бертран БайиБалерди ЛеонардоКолашинац СеадТавареш НунуМалиновский РусланРонжье ВалентинВерету ЖорданЮндер ДженгизГендузи МаттеоСанчес Алексис
Запасные: Элмаз БартугПайе ДимитриКлосс ЖонатанУнаи АззединОливейра ВиторКаборе ИссаБланко Рубен
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос МаркосРамос СерхиоКимпембе Преснел 16' (Данилу Перейра ( 16') Мукиэле НордиМендеш НунуВитинья IIВерратти МаркоФабиан РуисМесси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоПембеле ТимотеЭкитике УгоБитшиабу Эль-ШадайБернат ХуанЛетелье АлександрЗаир-Эмери Уоррен
26 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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МАРСЕЛЬ ПСЖ
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