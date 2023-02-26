«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках 25-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» играет с «ПСЖ».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Марсель - ПСЖ
Доступ после регистрации
Протокол игры
|25'Мбаппе Килиан (0:1)
|29'Месси Лионель (0:2)
Доннарумма Джанлуиджи•Маркиньос Маркос•Рамос Серхио•Кимпембе Преснел16' (Данилу Перейра (16') •Мукиэле Норди•Мендеш Нуну•Витинья II•Верратти Марко•Фабиан Руис•Месси Лионель•Мбаппе Килиан
26 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).
Бан пользователя