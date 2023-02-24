Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы над «Марселем»

24 Февраля 2023 • 23:27 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
1 2.70 X 3.65 2 2.45
26.02 22:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о центральном матче тура в Лиге 1.

В воскресенье парижане сыграют на выезде против своего главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Марселя». Перед очным матчем задел коллектива Галтье составляет пять очков.

«Я не думаю, что судьба титула будет решаться в этой игре, ведь впереди много туров, но мы, конечно, хотим победить. Матчи с «Марселем» в гостях – это всегда трудно, но мы обязаны выступить лучше, чем в нашей кубковой встрече. От нас потребуется выигрывать единоборства, справляться с прессингом соперников и, конечно, чаще создавать пространство впереди – присутствие Мбаппе определённо поможет в этом», – заявил на пресс-конференции Галтье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Лилль Лилль
Брест Брест
0
1
1.47 4.60 7.00
Видео
25.02.23 в 19:00
Анже Анже
Лион Лион
3.85 3.75 1.95
Видео
25.02.23 в 23:00
Монпелье Монпелье
Ланс Ланс
4.20 3.85 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
23:27 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы над «Марселем»
23:09 · Франция. Лига 1
Хакими близок к возвращению в строй после травмы
22:40 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» хочет приобрести клуб французской Лиги 1 слухи
21:22 · Италия. Серия А
Алексис Санчес: «Игроки «Интера» не понимали, почему я ухожу»
20:12 · Франция. Лига 1
Будущее Месси зависит от исхода противостояния с «Баварией»
18:25 · Франция. Лига 1
​Канчельскис: «Головину сейчас нет никакого смысла переходить в другую лигу»
16:31 · Италия. Серия А
Мотта отказался комментировать слухи, связывающие его с «ПСЖ»
14:48 · Франция. Лига 1
​«Можно разрушить карьеру: Камоцци не советует Головину переходить в «ПСЖ»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Месси был игроком, на которого я равнялся»
13:09 · Испания. Ла Лига
В клубе МЛС высказались о трансфере Месси и Бускетса
12:46 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» и «Ливерпуль» поборются за французского полузащитника
12:39 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ проявляют интерес к Балогуну, но «Арсенал» пока не хочет продавать игрока
08:36 · Франция. Лига 1
Бывший вратарь «Милана» критикует Доннарумму
06:20 · Испания. Ла Лига
Гути предупредил Мбаппе: «В «Реале» придётся вести себя скромно»
04:20 · Франция. Лига 1
Холанн пригласил Мбаппе выступать за сборную Норвегии
Все новости
Рекомендуем