Галтье рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы над «Марселем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о центральном матче тура в Лиге 1.

В воскресенье парижане сыграют на выезде против своего главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Марселя». Перед очным матчем задел коллектива Галтье составляет пять очков.

«Я не думаю, что судьба титула будет решаться в этой игре, ведь впереди много туров, но мы, конечно, хотим победить. Матчи с «Марселем» в гостях – это всегда трудно, но мы обязаны выступить лучше, чем в нашей кубковой встрече. От нас потребуется выигрывать единоборства, справляться с прессингом соперников и, конечно, чаще создавать пространство впереди – присутствие Мбаппе определённо поможет в этом», – заявил на пресс-конференции Галтье.