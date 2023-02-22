Холанн рассказал, что думает о Мбаппе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался об игре Килиана Мбаппе.

22-летнего норвежца и 24-летнего француза считают главными звёздами футбола нового поколения. Лучший бомбардир Английской премьер-лиги признался, что впечатлён успехами своего «конкурента» из «ПСЖ»: «Килиан Мбаппе очень хорош, – передаёт слова Холанна журналист Адриен Гренье. – Он всего на два года старше меня, но уже успел сделать столько невероятных вещей», – сказал лидер «горожан».

Килиан Мбаппе отметился 27 забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 28 поединках за «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне, а также стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата мира в Катаре.