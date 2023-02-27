Юбилейные голы Месси и Мбаппе позволили «ПСЖ» нещадно раскатать «Марсель» на «Велодроме»

В центральном матче 25-го тура французской Лиги 1 на «Велодроме» друг против друга оказались «Марсель» и «ПСЖ».

На перерыв, связанный с чемпионатом мира 2022 года, «ПСЖ» уходил в хорошем настроении, парижская команда имела тогда пятиматчевую победную серию. Но после мундиаля команду Кристофа Галтье стали преследовать проблемы – она с того времени успела проиграть в чемпионате страны «Лансу», «Ренну» и «Монако». Преимущество «ПСЖ» над «Марселем» перед отчётным матчем составляло пять очков. То есть в случае своей победы команда с юга Франции приближалась бы к столичному клубу на расстояние всего двух баллов.

«Париж» принято считать гегемоном Лиги 1, учитывая громадные финансовые возможности этого клуба. Но не так всё в этом плане просто. В отличие от «Баварии» из соседней Германии, у «ПСЖ» чемпионская поступь иногда прерывается. За последние десять лет мощный парижский клуб два раза не смог взять золотые медали – в 2017 и 2021 годах. В эти годы титул доставался «Монако» и «Лиллю» соответственно. Это к тому, что пока ещё рано было записывать «ПСЖ» в победители чемпионата Франции нынешнего сезона.

«Марсель» против «ПСЖ» – весьма знатное противостояние, но искры с первых минут на поле всё-таки не полетели. Серьёзным обострением номер один стал проход по правому флангу Нуну Тавареша. Вступив в чужую штрафную, он стал улучшать свою позицию, но на самом деле её ухудшил и позволил Нуну Мендешу чётко сыграть в отборе. Во время рывка назад в той ситуации упал на газон Преснел Кимпембе, который далее не смог продолжить встречу. Более того, его унесли с поля на носилках, а на замену вышел Данилу Перейра.

Парижский клуб выглядел как-то слишком для себя скромно, однако это до поры до времени. Если конкретнее, то пока гости не провели на 25-й минуте контратаку с пасом Месси вправо на Мбаппе и низовым ударом того в левый угол (0:1). Спустя три минуты парижские звёзды поменялись ролями: теперь ассист с левого фланга выкатил Килиан, а Лионель мягко подкорректировал мяч в сетку из вратарской площади в опережение Пау Лопеса (0:2). Вот что значит класс. Доставай и вынимай, что называется.

Следующая десятиминутка ознаменовалась уже жестами доброй воли со стороны Месси и Мбаппе. Лео умудрился ударить выше створа с правого края вратарской, куда ему прострелил слева Тьягу Мендеш. Что касается Килиана, то ему не удалось проткнуть мяч на ограниченном пространстве мимо Пау Лопеса во время выхода один на один. Ещё Маркиньос за малым не попал в левый угол с противоположного полуфланга. Ну а перед самым перерывом напомнил о себе у других ворот Алексис Санчес, пробивший со штрафного под перекладину и спровоцировавший сэйв Доннаруммы.

Начало второго тайма могло отметиться голом в любые ворота. Витинья навесил с правого края, а Мбаппе не попал в створ головой. Потом Доннарумма опрометчиво оставил бесхозными свои ворота, выбежав за пределы штрафной площади, и гости не пропустили только благодаря неточности парашюта Алексиса Санчеса. И, как выяснилось, «ПСЖ» не только мог в очередной раз забить, но и сделал это. Гол на двоих снова сделали Месси и Мбаппе. Первый набросил в район левого угла вратарской, второй с лёта упаковал мяч в сетку – 0:3.

После этого, кажется, марсельцы уже перестали верить в себя, и матч перешёл в формат по большей степени доигрывания. На 65-й минуте Алексис Санчес головой на левой штанге замыкал подачу Нуну Тавареша, но надёжный заслон мячу поставил Доннарумма. В итоге так и закончили – 0:3. «ПСЖ» подтвердил свой статус главного фаворита и оторвался от «Марселя» на восемь баллов. Не обошлось и без юбилеев: Месси забил свой 700-й гол в карьере за клубы, а Мбаппе – 200-й за «ПСЖ». Это всё на фоне назойливых слухов о том, что они (или кто-то один из них) куда-то собираются уходить.

Кирилл Иванцов