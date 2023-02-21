Новые Роналду и Месси, или Кто будет править футболом в 2024 году

Так получилось, что XXI век в спорте ознаменован личными противостояниями, причём во многих видах. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить противостояния: Плющенко – Ягудин в фигурном катании, Овечкин – Кросби в хоккее и соперничество Надаль – Федерер в теннисе. Футбол также не стал исключением: о дуэли Роналду – Месси знали даже те, кто далёк от футбола. Но жизнь продолжается, и вот уже соперничество Рона и Лео постепенно уходит в историю, а в голову приходит логичный вопрос: «А кто вместо них?» Конечно, мы не можем предсказать, что будет дальше, но в роли новых лидеров футбола 20-х годов я вижу Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

Что может помешать Роналду и Месси дальше оставаться футболистами мирового уровня

Будучи сторонником фразы «запоминается последнее», я решил начать с плохого, а закончить хорошим. И сначала мы рассмотрим ситуации, при которых Холанн и Мбаппе потеряют статус звёзд.

К сожалению, никто не застрахован от травм, но мы надеемся, что серьёзные травмы обойдут стороной наших героев. Тем не менее есть и другие факторы. Например, если Килиан останется во французской лиге, то на него это может плохо повлиять. Ведь мы понимаем, что в Лиге 1 если «ПСЖ» и может проиграть чемпионство, то только самой себе. Безусловно, французскую лигу нельзя назвать слабой, но в ней нет конкуренции для парижан, и далеко не каждый матч играется от ножа. Возможно, этот фактор сыграет против Мбаппе.

Что касается Эрлинга, то предпосылок для его спада нет. Он рвал Бундеслигу, а сейчас рвёт АПЛ, причём ему не потребовалось много времени для адаптации. Но лично меня смущает тот фактор, что наверняка в карьере Холанна не будет больших достижений в сборной. В последний раз Норвегия пробивалась в топ-турнир на чемпионат мира-1998. Наверняка это не помешает норвежскому игроку быть таким, каким он есть сегодня, но, возможно, это оставит какой-то осадок в его карьере.

Факторы, которые могут быть неподвластны Холанну и Мбаппе

Есть причина, по которой дуэль Мбаппе – Холанн может и не стать главной. И она даже не связана с игровым спадом: виной всему может стать новая диспозиция в футболе. Возможно, за звание лучшего игрока мира будут спорить не два игрока, а целая группка игроков. Вспомните, что до эры Роналду – Месси обладатель «Золотого мяча» менялся каждый год. Вероятно, данная ситуация будет и сейчас.

Рассмотрим, кто же может составить конкуренцию нашим героям. Например, может прибавить Винисиус Жуниор. К своим 22 годам он выиграл все турниры в клубном футболе. Он основной игрок «Реала», а также имеет неплохую статистику. В Примере он забивает в каждом третьем матче. Пока Винисиус хорош и в Лиге чемпионов. В шести матчах он отличился четыре раза. На клубном чемпионате мира бразилец забил три гола в двух матчах. Согласитесь, неплохая статистика.

В качестве одного из лидеров мирового футбола я рассмотрел бы другого игрока «Реала» и тоже из Бразилии. Речь идёт о Родриго. На его счету уже есть немалые достижения, как клубные, так и личные. Он уже взял Лигу чемпионов, два раза выиграл Примеру и Клубный чемпионат мира, а также два Суперкубка – Европы и Испании. Что касается личных достижений, то и здесь есть на что обратить внимание. В 2019 году в возрасте 18 лет и 301 дня Родриго отметился хет-триком в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая». Он стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, который забил мяч в Лиге чемпионов. Большой вклад Родриго внёс в прошлогоднюю победу «Реала» в Лиге чемпионов. Можно вспомнить ответный полуфинальный матч против «Манчестер Сити», когда Родриго за две минуты в самой концовке матча отличился дублем, что позволило «сливочным» выйти в финал турнира.

Я не сбрасывал бы со счетов и Маркуса Рэшфорда. Он набрал неплохую форму уже на чемпионате мира, где забил три гола в пяти матчах. За последние 17 матчей Рэшфорд забил 16 голов. Если он будет идти по схожему графику, то это прямая дорога к «Золотому мячу».

Плюсы Мбаппе и Холанна

Существуют все предпосылки, что Килиан и Эрлинг и дальше будут продолжать оставаться великими игроками. Разберём плюсы каждого из них.

Начнём с француза. В свои 24 года он уже чемпион мира и вице-чемпион. На прошедшем чемпионате мира он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 7 мячей в 8 матчах. Ни для кого не секрет, что он обладает реактивной скоростью. Также у него хорошая реализация и отменное видение поля. Немаловажным является тот факт, что Килиан уже успел набить шишки (речь идёт о решающем промахе в серии пенальти в 1/8 в матче против Швейцарии). Однако после этой неудачи Мбаппе не сломался и дальше выступал на высочайшем уровне. Чтобы убедиться в крутизне французского футболиста, достаточно просто привести его статистику. В этом сезоне в Лиге 1 лидер «ПСЖ» забил 15 мячей в 20 матчах. А в прошлом сезоне в 35 играх он 28 раз поражал ворота противника. Что касается Лиги чемпионов, то и там статистика на загляденье – 7 матчей и 7 голов. О бомбардирских подвигах Килиана на чемпионате мира мы уже упоминали ранее.

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Говоря об Эрлинге, прежде всего стоит отметить, что норвежец является невероятным игроком на острие атаки и у него практически нет слабых мест. Холанн хорош в таких аспектах, как игра «на втором этаже», сильный удар с обеих ног, открывание между линиями. Игрок «Манчестер Сити» развивает сумасшедшую скорость на дистанции. Как и в случае с Мбаппе, чтобы оценить достижения норвежца, просто обратимся к статистике.

Сезон-2022/2023 в АПЛ: 26 голов + 4 голевые передачи (23 игры). Текущая статистика в ЛЧ: 5 голов (4 матча). В Лиге Наций: 6 голов + 1 голевая передача (6 матчей).

Сезон-2021/2022 в составе дортмундской «Боруссии». Бундеслига: 22 гола + 7 голевых передач (24 матча). ЛЧ: 3 гола (3 матча). Квалификация к ЧМ-2022: 5 голов (6 матчей).

Антон КАРАСЕВИЧ