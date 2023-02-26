Марсель - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня во Франции - битва лидеров Лиги 1, «Марселя» и «ПСЖ». Соперников разделяют всего 5 очков, и чемпионская интрига может снова возродиться в случае победы команды с юго-востока страны. При этом в последнее время у парижан нет преимущества над данным противником, а в этом месяце они вылетели из Кубка именно после игры с «Марселем». Эксперты прогнозируют, что сегодня нет явного фаворита.

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