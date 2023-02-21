Президент «ПСЖ» встретился с представителем Тухеля

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и его советник Луиш Кампуш встретились с Пини Захави, который представляет интересы Томаса Тухеля.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, боссы парижского клуба провели встречу с 49-летним немецким специалистом, но никаких конкретных переговоров между сторонами еще не ведется. «ПСЖ» пока не планирует увольнять нынешнего наставника Кристофа Галтье. Напомним, Тухель уже возглавлял французский клуб с 2018 по 2020 год.

После 24 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 57 очков.

Стоит отметить, что слухи о возможной отставке Галтье появились в связи с неубедительными результатами команды в последних матчах.