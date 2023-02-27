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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе забил 200-й гол за «ПСЖ» и сравнялся с Кавани

27 Февраля 2023 • 03:30 Комментировать
Марсель
0:3
ПСЖ
окончен

В матче двадцать пятого тура французского чемпионата Лиги 1 «Марсель» принимал дома «ПСЖ» и проиграл со счетом 0:3. Два мяча в этой игре забил Килиан Мбаппе, который достиг отметки в 200 голов за «ПСЖ» во всех турнирах. По этому показателю Мбаппе, который перебрался в клуб из «Монако» в 2017 году, настиг Эдинсона Кавани - лучшего бомбардира в истории клуба.

Так что следующий гол Мбаппе, в любом из турниров, приведет к установлению нового рекорда по количеству голов за «ПСЖ». Который потом еще долго будет обновляться - если, конечно, Мбаппе не покинет клуб, например, в направлении «Реала». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эдинсон Кавани Килиан Мбаппе
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