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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе обратился к травмированному Неймару

20 Февраля 2023 • 13:51 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
26.02 22:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к своему одноклубнику Неймару, который получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

Ранее сообщалось, что у 31-летнего бразильца было выявлено растяжение связок лодыжки. Срок восстановления Неймара составит около трёх недель.

«Будь сильным, вся команда ждёт тебя обратно как можно скорее. Продолжай, брат», — написал Мбаппе.

Неймар поблагодарил француза за поддержку, написав «Спасибо». В нынешнем сезоне бразилец провёл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

После 24 туров Лиги 1 «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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МАРСЕЛЬ ПСЖ
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