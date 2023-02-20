Мбаппе обратился к травмированному Неймару

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к своему одноклубнику Неймару, который получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

Ранее сообщалось, что у 31-летнего бразильца было выявлено растяжение связок лодыжки. Срок восстановления Неймара составит около трёх недель.

«Будь сильным, вся команда ждёт тебя обратно как можно скорее. Продолжай, брат», — написал Мбаппе.

Неймар поблагодарил француза за поддержку, написав «Спасибо». В нынешнем сезоне бразилец провёл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

После 24 туров Лиги 1 «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, набрав 57 очков.