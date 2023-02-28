Верратти: «Ещё рано праздновать чемпионский титул»

«ПСЖ» добился успеха в матче с «Марселем», теперь парижский клуб опережает соперника в турнирной таблице на целых восемь очков, однако Марко Верратти считает, что за тринадцать туров до конца чемпионата еще слишком рано делать какие-либо прогнозы насчет титула.

- Это важная победа, против исторического соперника. Мы были впереди на пять очков, теперь их восемь, потому что мы провели отличный матч и заслужили победу. Но я не могу сказать что все, чемпионат закончен. Конечно, нет, впереди еще много матчей, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.