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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос залечил травму

22 Февраля 2023 • 22:34 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
26.02 22:45

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос вернулся в расположение команды после травмы.

В связи с повреждением капитан парижан пропустил последний матч команды против «Лилля» (4:3) в чемпионате Франции. По информации издания Le Parisien, в среду 28-летний бразилец приступил к тренировкам в общей группе, а уже в воскресенье, как ожидается, сможет сыграть в поединке Лиги 1 против «Марселя».

Маркиньос принял участие в 32 матчах за команду Кристофа Галтье в текущем сезоне во всех турнирах. В активе центрбека два забитых мяча.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 57 очками после 24 туров, на пять баллов опережая «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Маркиньос
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МАРСЕЛЬ ПСЖ
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