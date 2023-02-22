Маркиньос залечил травму

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос вернулся в расположение команды после травмы.

В связи с повреждением капитан парижан пропустил последний матч команды против «Лилля» (4:3) в чемпионате Франции. По информации издания Le Parisien, в среду 28-летний бразилец приступил к тренировкам в общей группе, а уже в воскресенье, как ожидается, сможет сыграть в поединке Лиги 1 против «Марселя».

Маркиньос принял участие в 32 матчах за команду Кристофа Галтье в текущем сезоне во всех турнирах. В активе центрбека два забитых мяча.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 57 очками после 24 туров, на пять баллов опережая «Марсель».