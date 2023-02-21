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Чемпионат Франции. Лига 1

Руководство «ПСЖ» не планирует увольнять Галтье

21 Февраля 2023 • 22:28 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
26.02 22:45

По информации французского журналиста Лоика Танзи, боссы «ПСЖ» решили довериться действующему тренеру парижского гранда Кристофу Галтье и не увольнять специалиста раньше времени. Ранее в прессе ходили слухи о том, что Галтье на тренерском мостике может заменить Томас Тухель, уже работавший в парижском клубе.

Напомним, недавно «ПСЖ» потерпел трёхматчевую серию поражений в трёх турнирах. Началась она 8 февраля в кубковом матче против «Марселя» (1:2), три дня спустя парижане в гостях уступили «Монако» (1:3), а после – «Баварии» в Лиге чемпионов – 0:1. К счастью для болельщиков парижан, в минувший футбольный уик-енд подопечные Галтье не без таланта Лионеля Месси обыграли «Лилль» в Лиге 1 – 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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МАРСЕЛЬ ПСЖ
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