Неймар пропустит ответный матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар с большой долей вероятности пропустит ответную встречу с «Баварией» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Бразилец получил травму в матче с «Лиллем» в чемпионате Франции.

По информации от Le Parisien, первые тесты Неймара показали разрыв связок правой лодыжки. Это значит, что футболист пропустит 3-4 недели. Напомним, ответный матч с «Баварией» на «Альянц Арене» запланирован на 8 марта.

В первом матче против «Баварии» на «Парк де Пренс» в старте не смог сыграть Килиан Мбаппе, который вышел на поле лишь во втором тайме. Игра завершилась победой немецкого клуба со счётом 1:0.