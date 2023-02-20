Нагельсманн отменил выходной игрокам «Баварии»

Игроки «Баварии» не получат дополнительный день выходного после поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» в субботу. По информации от Sport Bild, команда возобновит тренировки сегодня.

Если верить источнику, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн обещал футболистам сразу два выходных дня в том случае, если они смогут обыграть «Боруссию». Тем не менее, поединок завершился победой «жеребят» со счётом 3-2, поэтому дополнительный выходной пришлось отменить.

Нагельсманн хотел предоставить футболистам дополнительный день отдыха из-за напряжённого графика в последние недели, но поражение от «Боруссии» заставило отменить эти планы.