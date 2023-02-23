Канселу: «Гвардиола предпочитал мне других игроков, но я уважаю его решение»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал свой уход из «Манчестер Сити». Напомним, португалец пока выступает за немецкий клуб на правах аренды до конца сезона, но команда Юлиана Нагельсманна может выкупить фуллбека за 70 миллионов евро.

«Гвардиола выбрал немного другую систему, где крайние защитники располагаются глубже. Я тоже мог играть при такой расстановке, но ему больше нравились варианты с Рико Льюисом и Натаном Аке. Я уважаю его решение, ведь в команде играют и другие хорошие футболисты», – цитирует Канселу O Jogo.

Напомним, Канселу уже успел отметиться двумя ассистами за «Баварию» во всех турнирах.