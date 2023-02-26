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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» за 15 минут поставила «Унион» на место

26 Февраля 2023 • 21:22 Комментировать
Бавария
3:0
Унион Берлин
окончен

После 21-го тура чемпионата Германии первое место делили сразу три команды. В воскресенье встретились лидирующие «Бавария» и «Унион». Берлинцы не смогли подкрепить свои амбиции результатом на поле и почти ничего не создали впереди. Уже в дебюте Эрик Чупо-Мотинг обыграл вратаря и сыграл на пустые ворота, однако Томас Мюллер так и не пробил. Он же снова был на острие в середине тайма, но здесь голкипер выручил. На 31-й минуте Эрик Чупо-Мотинг головой замкнул кросс от Кингсли Комана и открыл счет. Вскоре Коман сам оказался наконечником атаки, прошел вратаря и покатил в пустые. До перерыва Мюллер в падении отыграл под удар Джамалу Мусиале, и тот не сплоховал - 3:0.

После перерыва Альфонсо Дэвис дважды и Мюллер могли увеличивать отрыв, но попали в голкипера.

3:0, «Бавария» вернула себе первое место, соперник - третий.

Протокол игры  
Бавария3:0Унион Берлин
(1:0) Чупо-Мотинг Эрик31'  
(2:0) Коман Кингсли40'  
(3:0) Мусиала Джамал45'  
Зоммер ЯннСтанишич Йосип 78' (Сане Лерой ( 78') Павар Бенжамен  84'Де Лигт МаттейсКоман Кингсли 65' (Мане Садио ( 65') Дэвис АльфонсоГорецка ЛеонКиммих Йозуа 78' (Канселу Жоау ( 78') Мусиала ДжамалЧупо-Мотинг Эрик 65' (Гнабри Серж ( 65') Мюллер Томас 87' (Тель Матис ( 87')
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиГравенберх Райан
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферРуссийон Жером 66' (Гисельман Нико ( 66') Торсби Мортен  33' 63' (Зегуйн Пауль ( 63') Хедира Рани 78' (Хаберер Яник ( 78') Лайдуни АиссаСибачо Жордан 63' (Бехренс Кевин ( 63') Бекер Шеральдо 63' (Левелинг Джейми ( 63')
Запасные: Еккель ПаульМихель СвенБуск ЯкобЮранович ЙосипГрилль Леннарт
26 февраля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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