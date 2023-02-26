«Бавария» за 15 минут поставила «Унион» на место

После 21-го тура чемпионата Германии первое место делили сразу три команды. В воскресенье встретились лидирующие «Бавария» и «Унион». Берлинцы не смогли подкрепить свои амбиции результатом на поле и почти ничего не создали впереди. Уже в дебюте Эрик Чупо-Мотинг обыграл вратаря и сыграл на пустые ворота, однако Томас Мюллер так и не пробил. Он же снова был на острие в середине тайма, но здесь голкипер выручил. На 31-й минуте Эрик Чупо-Мотинг головой замкнул кросс от Кингсли Комана и открыл счет. Вскоре Коман сам оказался наконечником атаки, прошел вратаря и покатил в пустые. До перерыва Мюллер в падении отыграл под удар Джамалу Мусиале, и тот не сплоховал - 3:0.

После перерыва Альфонсо Дэвис дважды и Мюллер могли увеличивать отрыв, но попали в голкипера.

3:0, «Бавария» вернула себе первое место, соперник - третий.