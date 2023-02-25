Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн – о будущем Павара: «Мы им довольны»

25 Февраля 2023 • 02:23 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
26.02 19:30

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о будущем защитника Бенжамена Павара.

26-летний футболист был не слишком доволен своей ролью и всерьёз рассматривал возможность смены клуба по окончании сезона, однако наставник мюнхенцев заявил, что рад сотрудничать с французом: «Мне нравится работать с игроками, которые стабильно показывают хорошую игру, и Бенжамен – один из таких. Его будущее зависит от множества факторов, но мы довольным им. На него можно рассчитывать, даже когда дела у команды складываются не очень хорошо», – приводит TMW слова Нагельсманна.

По слухам, в подписании Бенжамена Павара заинтересованы «Барселона» и миланский «Интер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Бенжамен Павар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Майнц Майнц
Боруссия М Боруссия М
4
0
Видео
25.02.23 в 17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.83 4.20 3.95
Видео
25.02.23 в 17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург Вольфсбург
2.60 3.70 2.60
Видео
25.02.23 в 17:30
Герта Герта
Аугсбург Аугсбург
2.43 3.90 2.70
Видео
25.02.23 в 17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д Боруссия Д
3.20 3.90 2.13
Видео
25.02.23 в 17:30
Вердер Вердер
Бохум Бохум
1.97 3.90 3.60
Видео
25.02.23 в 20:30
Шальке 04 Шальке 04
Штутгарт Штутгарт
3.15 3.60 2.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
02:23 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о будущем Павара: «Мы им довольны»
00:27 · Германия. Бундеслига
22-й тур Бундеслиги начался с разгромной победы «Майнца»
24 Февраля
23:22 · Германия. Бундеслига
Сломавший ногу Нойер уже ходит без костылей
21:44 · Германия. Бундеслига
Нагучев рассказал, как Хаби Алонсо поменял «Байер»
21:39 · Германия. Бундеслига
Бадштубер: «Томас Мюллер – один из пяти лучших игроков за всю историю «Баварии»
21:37 · Германия. Бундеслига
Нагучев: «Азмуну очень подходит Бундеслига»
21:16 · Германия. Бундеслига
Нагучев объяснил провальный старт сезона от «Байера»
20:59 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Мы осознаём важность игры против «Униона»
20:51 · Германия. Бундеслига
Сборная Германии планирует сыграть 1000-й матч в истории против сборной Украины
20:43 · Германия. Бундеслига
Нагучев сомневается, что Лунёв останется в «Байере»
20:15 · Германия. Бундеслига
Нагучев: «Байер» напоминает мне казино»
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Баварии»
13:33 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо — о победе над «Монако»: «Мы тренировали пенальти, поэтому я не сильно нервичал»
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Наполи» претендуют на игрока из Серии А
12:46 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» и «Ливерпуль» поборются за французского полузащитника
Все новости
Рекомендуем