Нагельсманн – о будущем Павара: «Мы им довольны»

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о будущем защитника Бенжамена Павара.

26-летний футболист был не слишком доволен своей ролью и всерьёз рассматривал возможность смены клуба по окончании сезона, однако наставник мюнхенцев заявил, что рад сотрудничать с французом: «Мне нравится работать с игроками, которые стабильно показывают хорошую игру, и Бенжамен – один из таких. Его будущее зависит от множества факторов, но мы довольным им. На него можно рассчитывать, даже когда дела у команды складываются не очень хорошо», – приводит TMW слова Нагельсманна.

По слухам, в подписании Бенжамена Павара заинтересованы «Барселона» и миланский «Интер».