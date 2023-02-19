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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бундеслигу возглавляют сразу три клуба – впервые в современной истории на столь позднем этапе сезона

19 Февраля 2023 • 21:49 Комментировать
Хоффенхайм
...
Боруссия Д
25.02 17:30

Мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион» набрали по 43 очка.

Команда Эдина Терзича воспользовалась осечками конкурентов, выиграв свой матч и сравнявшись с ними в турнирной таблице – теперь сразу три клуба делят первую строчку, с 43 набранными очками после 21 тура чемпионата Германии. По данным Opta, подобное произошло впервые в эпоху трёх очков за победу, когда до завершения розыгрыша остаётся не более 13 туров.

В следующем туре мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион» сойдутся в очной битве, а дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Хоффенхайму».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Бундеслига Унион Берлин
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ХОФФЕНХАЙМ БОРУССИЯ Д
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