Бундеслигу возглавляют сразу три клуба – впервые в современной истории на столь позднем этапе сезона

Мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и берлинский «Унион» набрали по 43 очка.

Команда Эдина Терзича воспользовалась осечками конкурентов, выиграв свой матч и сравнявшись с ними в турнирной таблице – теперь сразу три клуба делят первую строчку, с 43 набранными очками после 21 тура чемпионата Германии. По данным Opta, подобное произошло впервые в эпоху трёх очков за победу, когда до завершения розыгрыша остаётся не более 13 туров.

В следующем туре мюнхенская «Бавария» и берлинский «Унион» сойдутся в очной битве, а дортмундская «Боруссия» отправится в гости к «Хоффенхайму».