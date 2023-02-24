«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Баварии»

«Ливерпуль» следующим летом хочет приобрести полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха. По информации от журналиста Керри Хау, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп действительно положил глаз на молодого нидерландца.

«Бавария» в данный момент не хочет продавать Гравенберха, но недостаток игрового времени может заставить полузащитника задуматься об уходе. Напомним, Райан стал первым выбором на замену Леону Горецке только после ухода Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Гравенберх лишь летом перебрался в «Баварию» из амстердамского «Аякса». Игрок лишь раз выходил в основном составе немецкой команды на матч Бундеслиги.