Сломавший ногу Нойер уже ходит без костылей

Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер посетил командное собрание своего клуба, мероприятие состоялось перед игрой с прямым конкурентом за чемпионство – берлинским «Унионом». Опытный страж ворот попал на видео, на котором уже спокойно передвигается без костылей, правда, прихрамывая на сломанную ногу.

Напомним, в конце прошлого года после того как Германия вылетела с чемпионата мира в Катаре Нойер отправился кататься на лыжах. Однако весёлая зимняя забава закончилась для него печально – голкипер получил тяжёлый перелом ноги и выбыл до конца сезона. Из-за этого мюнхенцам пришлось искать нового вратаря основы – им стал швейцарец Янн Зоммер.