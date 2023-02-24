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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сломавший ногу Нойер уже ходит без костылей

24 Февраля 2023 • 23:22 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
26.02 19:30

Голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер посетил командное собрание своего клуба, мероприятие состоялось перед игрой с прямым конкурентом за чемпионство – берлинским «Унионом». Опытный страж ворот попал на видео, на котором уже спокойно передвигается без костылей, правда, прихрамывая на сломанную ногу.

Напомним, в конце прошлого года после того как Германия вылетела с чемпионата мира в Катаре Нойер отправился кататься на лыжах. Однако весёлая зимняя забава закончилась для него печально – голкипер получил тяжёлый перелом ноги и выбыл до конца сезона. Из-за этого мюнхенцам пришлось искать нового вратаря основы – им стал швейцарец Янн Зоммер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
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