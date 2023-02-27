«Бавария» - первый клуб в текущем сезоне, добравшийся до 100 забитых мячей

В матче двадцать второго тура немецкой Бундеслиги «Бавария» крупно выиграла у прямого конкурента - берлинского «Униона». Таким образом, «Бавария», действующий чемпион страны и самый титулованный клуб Германии, не только вернула себе лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, но и стала первым клубом в главных чемпионатах Европы, который добрался до рубежа в сто голов в ходе текущего сезона. В чемпионате были забиты почти две трети от всего этого количества - 64 гола.

В следующем туре мюнхенская «Бавария» сыграет на выезде со «Штутгартом», это случится уже четвертого марта.