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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нагельсманна наказали за инцидент с судьями

22 Февраля 2023 • 16:14 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
26.02 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес судей после проигранного матча Бундеслиги против мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:3). Нагельсманн принёс извинения, но это не спасло его от наказания. Как сообщает немецкий Sky, рулевого «Баварии» оштрафовали на 50 тысяч евро.

В настоящий момент Юлиан Нагельсманн готовит «Баварию» к домашнему матчу чемпионата Германии против берлинского «Униона». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 26 февраля.

«Бавария» входит в тройку лидеров Бундеслиги вместе с дортмундской «Боруссией» у «Унионом» - команды набрали по 43 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
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