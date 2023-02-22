​Нагельсманна наказали за инцидент с судьями

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес судей после проигранного матча Бундеслиги против мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:3). Нагельсманн принёс извинения, но это не спасло его от наказания. Как сообщает немецкий Sky, рулевого «Баварии» оштрафовали на 50 тысяч евро.

В настоящий момент Юлиан Нагельсманн готовит «Баварию» к домашнему матчу чемпионата Германии против берлинского «Униона». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 26 февраля.

«Бавария» входит в тройку лидеров Бундеслиги вместе с дортмундской «Боруссией» у «Унионом» - команды набрали по 43 очка.