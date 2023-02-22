Канселу ответил на вопрос о возможном переходе в «Баварию» на постоянной основе

Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал своё будущее в клубе.

Мюнхенский гранд арендовал португальца у «Манчестер Сити» с возможностью выкупа за 70 млн евро.

«Каждый игрок хочет чувствовать себя важным и постоянно играть – именно этого мне не хватало в «Манчестер Сити», чтобы быть счастливым. Клуб мог удержать меня, если бы хотел, но мы приняли совместное решение расстаться до лета.

У «Баварии» есть опция выкупа, но я не знаю, воспользуется ли она этой возможностью. Как бы всё ни сложилось в будущем, я буду делать всё возможное, чтобы приносить пользу команде», – цитирует Bayern&Germany Канселу.