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Чемпионат Германии. Бундеслига

Магат: «Ни один вратарь не сможет выиграть конкуренцию у Нойера в «Баварии»

22 Февраля 2023 • 00:05 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
26.02 19:30

Бывший немецкий наставник Феликс Магат считает, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернётся в основу, когда залечит травму.

36-летний капитан мюнхенцев досрочно завершил сезон, сломав ногу во время катания на лыжах в отпуске после чемпионата мира. В качестве сменщика Нойера «Бавария» приобрела Янна Зоммера.

«Уверен, Нойер снова станет «первым номером» в «Баварии», если сам этого пожелает. В последнее время у него не всё ладится, но ничто не затмит его невероятные игровые качества. Мануэль – исключительный вратарь. Какого бы голкипера ни подписала «Бавария», ему не вытеснить Нойера из основы», – цитирует журналист Флориан Плеттенберг экс-рулевого.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Феликс Магат Мануэль Нойер Янн Зоммер
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БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
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