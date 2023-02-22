Магат: «Ни один вратарь не сможет выиграть конкуренцию у Нойера в «Баварии»

Бывший немецкий наставник Феликс Магат считает, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вернётся в основу, когда залечит травму.

36-летний капитан мюнхенцев досрочно завершил сезон, сломав ногу во время катания на лыжах в отпуске после чемпионата мира. В качестве сменщика Нойера «Бавария» приобрела Янна Зоммера.

«Уверен, Нойер снова станет «первым номером» в «Баварии», если сам этого пожелает. В последнее время у него не всё ладится, но ничто не затмит его невероятные игровые качества. Мануэль – исключительный вратарь. Какого бы голкипера ни подписала «Бавария», ему не вытеснить Нойера из основы», – цитирует журналист Флориан Плеттенберг экс-рулевого.