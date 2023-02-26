Бавария - Унион: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Бавария» расслабленно проводит сезон в Бундеслиге, позволяя себе достаточно часто терять очки и попадать в «черные» серии. На фоне разыгравшихся «Боруссии» из Дортмунда и «Униона» этого уже недостаточно для успеха. Сегодня у чемпионов есть шанс приструнить берлинских конкурентов, которых дважды громили год назад, но в первом круге 22/23 играли вничью. Конечно, «Унион» не так хорош по потенциалу, но способен преподнести сюрприз.

Как сложится игра, узнаем после 19:30. Эфир на «Матч ТВ», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», «Сетанта Спортс 2 Евразия», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.