Кан: «Игроки должны показать, что такое «Бавария»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал положение команды в Бундеслиге.

После недавнего поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:3) мюнхенцы упустили единоличное лидерство – теперь они делят первую строчку с дортмундской «Боруссией» и берлинским «Унионом».

«Мы растеряли слишком много очков в Бундеслиге, что просто недопустимо для такой команды. Сейчас мы лидируем только благодаря разнице мячей, и настал тот самый момент, когда игроки должны показать, что значит выступать за «Баварию». Предстоящий матч с «Унионом» – идеальная возможность для первого шага в этом направлении», – цитирует SportBild Кана.