Де Лигт: «Мы осознаём важность игры против «Униона»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал, что думает о предстоящей встрече с берлинским «Унионом», которая пройдёт 26 февраля.

На данный момент команды делят первую строчку в турнирной таблице с 43 набранными очками. Такой же показатель имеет в своём активе ещё один коллектив – дортмундская «Боруссия».

«Мы прекрасно понимаем, насколько важна предстоящая игра с «Унионом». Очевидно, что результаты последних матчей в Бундеслиге оставляют желать лучшего, и этот факт делает нас ещё более голодными до побед. Мы обязаны набрать три очка в Мюнхене.

Мы хотим показывать привлекательный футбол и добиваться побед – в этом для меня заключается ДНК «Баварии», – цитирует TZ де Лигта.