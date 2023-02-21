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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» лидирует в гонке за Тюрамом

21 Февраля 2023 • 11:02 Комментировать
Майнц
...
Боруссия М
24.02 22:30

Мюнхенская «Бавария» в данный момент опережает своих конкурентов в гонке за нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом. Об этом сообщает издание Sky Italia.

Напомним, грядущим летом Тюрам станет свободным агентом, о чём руководство «Боруссии» уже недавно подтвердило. Помимо «Баварии» в трансфере футболиста заинтересованы как минимум два клуба – каталонская «Барселона» и миланский «Интер».

На прошлых выгодных Тюрам забил победный гол в ворота «Баварии» на 84-й минуте и принёс «Боруссии» три очка в матче Бундеслиги. На счету Маркуса 11 голов и 3 результативные передачи в чемпионате – больше него забили только Кристофер Нкунку и Никлас Фюллькруг.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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МАЙНЦ БОРУССИЯ М
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