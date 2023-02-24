Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший вратарь «Милана» критикует Доннарумму

24 Февраля 2023 • 08:36 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
1 2.70 X 3.70 2 2.45
26.02 22:45

Бывший вратарь «Милана» Марио Иельпо присоединился к тем, кто критикует выступления Джанлуиджи Доннаруммы. Иельпо, как и бывший чемпион мира Эммануэль Пети, считает, что Доннарумма ничуть не вырос с тех пор, как покинул «Милан» - в переносном смысле, конечно, потому что в буквальном роста в Доннарумме и так достаточно.

- Доннарумма может творить чудеса, но также и большие ошибки. Он хорошо закрывает ворота на линии, но чуть неуклюж в движениях и когда приходится играть на земле. Увы, я не могу сказать, что он стал лучше, чем когда был в «Милане». Я не понимаю его выбор, в «ПСЖ» и так токсично, еще и французский чемпионат... Зачем? - цитирует Иельпо pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Марио Иельпо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.02.23 в 23:00
Лилль Лилль
Брест Брест
1.47 4.60 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
08:36 · Франция. Лига 1
Бывший вратарь «Милана» критикует Доннарумму
06:20 · Испания. Ла Лига
Гути предупредил Мбаппе: «В «Реале» придётся вести себя скромно»
04:20 · Франция. Лига 1
Холанн пригласил Мбаппе выступать за сборную Норвегии
00:02 · Франция. Лига 1
«Монако» потерпел первое поражение в 2023 году
23 Февраля
18:48 · Италия. Серия А
​Икарди интересен двум грандам Серии А
14:32 · Франция. Лига 1
Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
01:03 · Италия. Серия А
Ванда Нара рассказала, как покорила сердце Икарди
22 Февраля
23:53 · Испания. Ла Лига
В Испании оценили вероятность возвращения Месси в «Барселону»
23:17 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, что думает о Мбаппе
22:34 · Франция. Лига 1
Маркиньос залечил травму
22:16 · Испания. Ла Лига
Хави: «Месси без проблем впишется в игру «Барселоны»
20:44 · Германия. Бундеслига
Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Германии
13:17 · Испания. Ла Лига
Звёзды «Барселоны» готовы на жертвы ради возвращения Месси 1
11:11 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед»
10:00 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» опубликовал новые данные по травме Неймара
Все новости
Рекомендуем