Бывший вратарь «Милана» критикует Доннарумму

Бывший вратарь «Милана» Марио Иельпо присоединился к тем, кто критикует выступления Джанлуиджи Доннаруммы. Иельпо, как и бывший чемпион мира Эммануэль Пети, считает, что Доннарумма ничуть не вырос с тех пор, как покинул «Милан» - в переносном смысле, конечно, потому что в буквальном роста в Доннарумме и так достаточно.

- Доннарумма может творить чудеса, но также и большие ошибки. Он хорошо закрывает ворота на линии, но чуть неуклюж в движениях и когда приходится играть на земле. Увы, я не могу сказать, что он стал лучше, чем когда был в «Милане». Я не понимаю его выбор, в «ПСЖ» и так токсично, еще и французский чемпионат... Зачем? - цитирует Иельпо pianetamilan.it.