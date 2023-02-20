Коло-Муани – одна из главных целей «ПСЖ» на грядущее лето

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани скоро может вернуться в чемпионат Франции, где ранее выступал за «Нант». По информации от журналиста Адриена Гренье, на форварда на целился лидер чемпионата в лице «ПСЖ».

Напомним, Коло-Муани в нынешнем сезоне является одним из лучших футболистов топ-5 европейских чемпионатов по количеству результативных действий. На счету француза 10 голов и 10 результативных передач в 20 матчах Бундеслиги. Это при том, что нападающий проводит свой первый сезон в Германии после летнего перехода из «Нанта».

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» летом может запросить за Рандаля около 100 миллионов евро.