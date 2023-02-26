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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» потерял Кимпембе из-за травмы

26 Февраля 2023 • 23:54 Комментировать (1)
Марсель
0:3
ПСЖ
окончен

Вечером в воскресенье «ПСЖ» гостит у «Марселя» в центральном матче тура Лиги 1. Чемпионы Франции выиграли первый тайм у главного на сегодняшний день конкурента со счетом 2:0 после ударов Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

Несмотря на то, что лазарет «ПСЖ» постепенно начал стремиться к нулю, сегодня там пополнение. К Ренату Саншешу и Неймару присоединяется Преснель Кимпембе. 27-летний защитник на ровном месте упал и, вероятно, потерял сознание. Медики подоспели на помощь, в итоге на 16-й минуте на поле вышел Данилу Перейра.

В этом сезоне Кимпембе провел 14 официальных матчей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснель Кимпембе
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Февраля 2023 в 00:41
Не надо болеть..
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