«ПСЖ» потерял Кимпембе из-за травмы

Вечером в воскресенье «ПСЖ» гостит у «Марселя» в центральном матче тура Лиги 1. Чемпионы Франции выиграли первый тайм у главного на сегодняшний день конкурента со счетом 2:0 после ударов Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

Несмотря на то, что лазарет «ПСЖ» постепенно начал стремиться к нулю, сегодня там пополнение. К Ренату Саншешу и Неймару присоединяется Преснель Кимпембе. 27-летний защитник на ровном месте упал и, вероятно, потерял сознание. Медики подоспели на помощь, в итоге на 16-й минуте на поле вышел Данилу Перейра.

В этом сезоне Кимпембе провел 14 официальных матчей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.