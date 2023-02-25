Галтье: «ПСЖ» не должен полагаться только на Мбаппе»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о важности Килиана Мбаппе.

24-летний нападающий пропустил начало текущего месяца из-за травмы. Вернувшись на поле по ходу матча с «Баварией», он сумел преобразить игру парижан, а в следующей встрече с «Лиллем» (4:3) оформил дубль и помог команде прервать серию неудач.

«Игроки переживают неудачи не так легко, как многие могут подумать. Мы, как и болельщики, обеспокоены положением. Конечно, нам не хватало Килиана, но мы не должны полагаться только на него. Да, он способен менять ход матчей, но и другим игрокам необходимо показывать свои лучшие качества», – сказал Галтье на пресс-конференции в преддверии встречи с «Марселем».