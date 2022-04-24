Серхио Рамос: «Горжусь своим первым чемпионством во Франции»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал досрочное чемпионство своей команды во французской Лиге 1.

«Мы чемпионы! Мы полностью заслужили этот успех, я счастлив и горжусь командой. Также я очень горд тем, что впервые выиграл французскую Лигу 1 и завоевал свой шестой чемпионский титул в карьере. Спасибо за поддержку, теперь мы будем праздновать», – написал 36-летний испанец в социальных сетях.

Серхио Рамос проводит в «Пари Сен-Жермен» свой первый сезон. Прежде он на протяжении 16 лет защищал цвета мадридского «Реала», в составе которого пять раз становился победителем испанской Ла Лиги.

На счету Рамоса 9 выходов на поле и 2 забитых мяча в текущем розыгрыше французского чемпионата.