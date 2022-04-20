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Чемпионат Франции. 1 лига

Макрон: «Мы должны сохранить Мбаппе в Лиге 1»

20 Апреля 2022 • 18:39 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
23.04 22:00

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался насчёт будущего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, у которого летом заканчивается контракт с парижским клубом.

Один из журналистов в Марселе спросил у президента: «Каким образом фанаты «Марселя» могут помочь «ПСЖ» сохранить Килиана Мбаппе?». На этот вопрос Макрон ответил: «К сожалению, Мбаппе никогда не пойдёт в «Марсель». Нам нужно сделать всё возможное для того, чтобы сохранить Килиана в Лиге 1», – цитирует Эммануэля журналист Адриен Гренье.

Напомним, Мбаппе активно связывают с переходом в мадридский «Реал». Для того, чтобы сохранить Килиана в Париже, руководство «ПСЖ» может сделать француза самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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