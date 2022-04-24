Верратти не понимает фанатов «ПСЖ», не празднующих чемпионство в Лиге 1

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался о цене чемпионства своей команды.

«ПСЖ» завоевал восьмой чемпионский титул во Франции за последние десять сезонов. Сегодня парижанам хватило ничьей в матче с «Лансом» (1:1), чтобы досрочно гарантировать себе первое место по итогам сезона.

«Фанаты, которые не праздновали? Я этого не понимаю, – заявил итальянский хавбек в интервью Canal+ после чемпионского матча. – Это футбол. Иногда ты побеждаешь, а иногда – нет. Мы обычные люди, у нас тоже могут случаться неудачи. Десятый титул очень важен.

Это прекрасные ощущения. Как футболист, ты мечтаешь об этом. Это мой восьмой чемпионский титул – я никогда не мог себе такого представить. Победы в чемпионате не бывают простыми. Мы много работали, чтобы этого добиться, и теперь мы счастливы.

Мы не выиграли Лигу чемпионов, но её выигрывает только один клуб. Мы надеемся, что в следующем году это будем мы. Я знаю, что болельщики разочарованы после вылета от «Реала», но нужно двигаться дальше», – сказал Верратти.