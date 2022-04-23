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«ПСЖ» хочет купить Мареза на замену ди Марии

23 Апреля 2022 • 14:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Уотфорд
1.12 8.50 24.00
Через 1 ч. 50 мин.

«ПСЖ» готов приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, которого в последнее время активно связывают с уходом из стана «горожан». Французский клуб видит в алжирце потенциальную замену Анхелю ди Марии, который, вероятно, покинет «ПСЖ» по окончанию сезона в статусе свободного агента.

По сообщениям журналиста Адриена Гренье, «ПСЖ» может воспользоваться ситуацией с контрактом Мареза с «Манчестер Сити». Нынешнее соглашение алжирца с «горожанами» истекает летом 2023 года. Летом игрок может быть доступен по заниженной цене.

В прошлом сезоне Марез дважды отличился в ворота «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Анхель Ди Мария Рияд Марез
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