«ПСЖ» хочет купить Мареза на замену ди Марии

«ПСЖ» готов приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, которого в последнее время активно связывают с уходом из стана «горожан». Французский клуб видит в алжирце потенциальную замену Анхелю ди Марии, который, вероятно, покинет «ПСЖ» по окончанию сезона в статусе свободного агента.

По сообщениям журналиста Адриена Гренье, «ПСЖ» может воспользоваться ситуацией с контрактом Мареза с «Манчестер Сити». Нынешнее соглашение алжирца с «горожанами» истекает летом 2023 года. Летом игрок может быть доступен по заниженной цене.

В прошлом сезоне Марез дважды отличился в ворота «ПСЖ» в полуфиналах Лиги чемпионов.