«Ювентус», «Барселона», «Атлетико» и «Бенфика» заинтересованы в ди Марии

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария вошёл в сферу интересов многих европейских клубов. В услугах аргентинца заинтересованы такие клубы, как туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико», каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика», за которую футболист выступал с 2007 по 2010 год.

Как сообщает журналист Адриен Гренье, все перечисленные клубы грядущим летом попытаются бесплатно заполучить аргентинца, чей контракт с «ПСЖ» истекает по окончанию нынешнего сезона.

В феврале ди Марии исполнилось 34 года. Ранее аргентинец приостановил переговоры с руководством «ПСЖ» по продлению истекающего контракта.