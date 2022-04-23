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«Реал» поборется с «ПСЖ» за Мареза

23 Апреля 2022 • 12:06 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1.30 5.80 9.50
Через 9 ч. 11 мин.

«Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Рияду Марезу, сообщает L’Équipe.

По информации источника, алжирец никак не может договориться о продлении контракта со своим нынешним клубом, который истекает летом 2023 года. Если стороны не смогут прийти к соглашению, то руководство «горожан» постарается продать своего футболиста летом нынешнего года. Сумма потенциального трансфера оценивается в 30-40 миллионов евро.

Марез перешёл в «Манчестер Сити» из «Лестера» летом 2018 года за 60 миллионов фунтов (около 71.4 миллиона евро). В текущем сезоне на счету 31-летнего вингера 23 гола и восемь результативных передач в 41 проведённом матче. Портал Transfermarkt оценивает алжирского футболиста в 40 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Рияд Марез
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23.04  17:00 Норвич ... Ньюкасл 3.70 3.55 2.05
23.04  17:00 Лестер ... Астон Вилла 2.65 3.40 2.70
23.04  19:30 Брентфорд ... Тоттенхэм 4.30 3.70 1.85
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