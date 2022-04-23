«Реал» поборется с «ПСЖ» за Мареза

«Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Рияду Марезу, сообщает L’Équipe.

По информации источника, алжирец никак не может договориться о продлении контракта со своим нынешним клубом, который истекает летом 2023 года. Если стороны не смогут прийти к соглашению, то руководство «горожан» постарается продать своего футболиста летом нынешнего года. Сумма потенциального трансфера оценивается в 30-40 миллионов евро.

Марез перешёл в «Манчестер Сити» из «Лестера» летом 2018 года за 60 миллионов фунтов (около 71.4 миллиона евро). В текущем сезоне на счету 31-летнего вингера 23 гола и восемь результативных передач в 41 проведённом матче. Портал Transfermarkt оценивает алжирского футболиста в 40 миллионов евро.