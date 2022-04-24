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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси завоевал 35-й трофей в карьере

24 Апреля 2022 • 02:39 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ланс
окончен

Ничьей в матче с «Лансом» хватило «ПСЖ» для того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул в этом розыгрыше французского чемпионата. Это означает, что Лионель Месси добыл свой первый трофей с парижским клубом - и уже 35-й в карьере. Предыдущие 34 были завоеваны, разумеется, с «Барселоной».

Они включают десять побед в испанской Ла Лиге, семь суперкубков Испании, семь Кубков Короля, четыре победы в Лиге чемпионов, три Суперкубка Европы, три победы в клубном чемпионате мира. Наконец, сейчас завоеван 35-й трофей - победа в чемпионате Франции.

Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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24.04  16:00 Нант ... Бордо 1.77 3.90 4.60
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.09 3.55 3.60
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