Почеттино впервые в тренерской карьере выиграл чемпионат

Маурисио Почеттино привёл «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции, что стало первым подобным успехом для аргентинца.

Ранее Почеттино-тренер становился победителем Кубка и Суперкубка Франции, но никогда не добивался побед в чемпионатах страны. Сегодня его «Пари Сен-Жермен» досрочно завоевал чемпионский титул французской Лиги 1. Парижанам хватило ничьей с «Лансом» (1:1), чтобы остаться недосягаемыми для преследователей.

В прошлом аргентинский наставник работал в Испании с «Эспаньолом» и в Англии с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Трофеи пришли к Почеттино лишь после переезда во Францию, однако в дебютном парижском сезоне ему не удалось выиграть золото Лиги 1 с «ПСЖ» – тогда чемпионом стал «Лилль».