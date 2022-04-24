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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино впервые в тренерской карьере выиграл чемпионат

24 Апреля 2022 • 00:09 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ланс
окончен

Маурисио Почеттино привёл «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции, что стало первым подобным успехом для аргентинца.

Ранее Почеттино-тренер становился победителем Кубка и Суперкубка Франции, но никогда не добивался побед в чемпионатах страны. Сегодня его «Пари Сен-Жермен» досрочно завоевал чемпионский титул французской Лиги 1. Парижанам хватило ничьей с «Лансом» (1:1), чтобы остаться недосягаемыми для преследователей.

В прошлом аргентинский наставник работал в Испании с «Эспаньолом» и в Англии с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Трофеи пришли к Почеттино лишь после переезда во Францию, однако в дебютном парижском сезоне ему не удалось выиграть золото Лиги 1 с «ПСЖ» – тогда чемпионом стал «Лилль».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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24.04  16:00 Нант ... Бордо 1.77 3.90 4.60
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.09 3.55 3.60
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
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