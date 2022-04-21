Кимпембе и Верратти могут пропустить матч против «Ланса»

Футболисты французского «ПСЖ» Преснел Кимпембе и Марко Верратти рискуют пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате против «Ланса». Как сообщает журналист Адриен Гренье, участие игроков до сих пор находится под вопросом.

Кимпембе и Верратти ещё не до конца восстановились от травм и пока что не тренировались в общей группе. Перед игрой тренерский штаб во главе с Маурисио Почеттино оценит состояние футболистов и примет решение о их участии в матче.

Напомним, что «ПСЖ» сейчас уверенно лидирует в чемпионате Франции и уже практически гарантировал себе золотые медали. Если команда наберёт хотя бы одно очко в матче против «Ланса», то окончательно оформит чемпионство.