Доннарумма: «Месси по-прежнему лучший в мире»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал игру партнёра по команде Лионеля Месси после матча с «Лансом» (1:1).

«Лео продолжает оставаться лучшим в мире. Он большой молодец, для нас он очень важен, и мы увидели его в решающем матче.

У нас отличная команда, и теперь мы просто должны постараться закончить чемпионат наилучшим образом», — приводит слова Доннаруммы Goal.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» в 34-ом туре Лиги 1, что позволило им оформить чемпионство за четыре тура до конца сезона. Единственный гол парижского гранда забил Месси.

Всего в текущем сезоне 34-летний аргентинец провёл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал 13 голевых передач.