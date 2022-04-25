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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: «Месси по-прежнему лучший в мире»

25 Апреля 2022 • 11:16 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ланс
окончен

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал игру партнёра по команде Лионеля Месси после матча с «Лансом» (1:1).

«Лео продолжает оставаться лучшим в мире. Он большой молодец, для нас он очень важен, и мы увидели его в решающем матче.

У нас отличная команда, и теперь мы просто должны постараться закончить чемпионат наилучшим образом», — приводит слова Доннаруммы Goal.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» в 34-ом туре Лиги 1, что позволило им оформить чемпионство за четыре тура до конца сезона. Единственный гол парижского гранда забил Месси.

Всего в текущем сезоне 34-летний аргентинец провёл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал 13 голевых передач.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лионель Месси ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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